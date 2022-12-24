إيطاليا تفسر سبب "الخطأ المزعوم" بشأن وضع أعلام أيرلندا خلال زيارة جورجيا ميلوني إلى العراق

أصدرت السفارة الإيطالية في العراق، بيانا رسميا للرد على صور متداولة تشير إلى وضع أعلام أيرلندا بدل أعلام إيطاليا، خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى العراق.‏

ونفت السفارة الإيطالية رسميا “الخطأ المزعوم” على حد وصفها، المتعلق برفع الأعلام الرسمية خلال اجتماع، اليوم الجمعة، الذي جرى بين جورجيا ميلوني مع نظيرها العراقي، محمد شياع السوداني، في بغداد”.

وأكدت أن “الأعلام المستخدمة خلال زيارة ميلوني كانت جميعها للجمهورية الإيطالية”.

وفسرت السفارة الإيطالية في العراق “هذا الخبر بسبب المؤثرات البصرية الناتجة عن التصوير”.

🔴🔴 ننفي رسمياً نبأ الخطأ المزعوم المتعلق برفع الاعلام الرسمية خلال اجتماع اليوم لرئيس وزراء ايطاليا السيدة جورجا ملوني مع نظيرها العراقي السيد محمد السوداني في بغداد. ان هذا الخبر هو بسبب المؤثرات بصرية الناتجة عن التصوير.

ان الاعلام المستخدمة كانت جميعها للجمهورية الإيطالية. — Italy in Iraq (@ItalyinIraq) December 23, 2022

يشار إلى أن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية العراقية قال في تصريحات لبوابة “العين الإخبارية”، إن “ما حدث ليس خطأ وربما كان بسبب كاميرات التصوير التي أظهرت اللون الأحمر في العلم الإيطالي أقرب إلى البرتقالي”.