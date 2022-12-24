وزير الدفاع الفرنسي يزور أوكرانيا الأربعاء المقبل

كشف مصدر وزاري فرنسي، الجمعة، أن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، سيسافر إلى أوكرانيا يوم 28 ديسمبر للاجتماع مع نظيره أوليكسي ريزنيكوف.
موسكو – سبوتنيك. وحسبما نقلت “قناة بي أف أم” الفرنسية عن المصدر المطلع على التخطيط قوله إن ليكونوا سيعيد تأكيد التزام فرنسا بدعم أوكرانيا في الصراع مع روسيا وتكريم القوات الأوكرانية التي سقطت.
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21 ديسمبر, 05:58 GMT
ووزير الدفاع هو أحدث مسؤول فرنسي كبير يأتي إلى أوكرانيا بعد الرئيس إيمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاثرين كولونا، التي زارت أوكرانيا ثلاث مرات منذ بدء الصراع في فبراير/ شباط.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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