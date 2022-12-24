إصدار تحذير من الغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه

دوت صفارات الإنذار للغارات الجوية، صباح السبت، في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه، وفقا لبيانات الغارات الجوية من وزارة التحول الرقمي في البلاد.

موسكو – سبوتنيك . وأظهرت خريطة الوزارة عبر الإنترنت أن تحذيرات الغارات الجوية صدرت في الساعة 01:45 بالتوقيت المحلي يوم السبت (23:45 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).

العملية العسكرية الروسية الخاصة عمدة كييف: توقف النقل الكهربائي الأرضي عن العمل في العاصمة الأوكرانية

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه سمع انفجارات في خيرسون التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وكانت روسيا قد بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي uلى جسر القرم الروسي، الذي تلقي موسكو باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية.

وشُنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.