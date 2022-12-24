الخارجية الروسية: موسكو تحافظ على حجم إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" في العام المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تخطط لمواصلة إمدادات النفط عبر خط أنابيب “دروجبا” في العام القادم عند المستوى الحالي.

موسكو – سبوتنيك . وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين: “يمكنني أن أؤكد، أن رئيس شركة ترانسنفط الروسية، نيكولاي توكاريف، أعلن في 20 كانون الأول/ ديسمبر، أن حجم إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب “دروجبا” في العام القادم سيبقى عند المستوى الحالي”.

استئناف إمدادات النفط من روسيا عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب “دروجبا”

هذا، وكانت شحنات نفط روسية عبر خط أنابيب “دروجبا” الرئيسي إلى هنغاريا وسلوفاكيا، استؤنفت في 16 من الشهر الماضي بعد إغلاق مؤقت.