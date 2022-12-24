انتخاب سيتيفيني رابوكا رئيسا لوزراء فيجي

صوت المشرعون في فيجي لانتخاب سيتيفيني رابوكا، 74 عاما، من حزب التحالف الشعبي رئيسا جديدا للوزراء في البلاد.

موسكو – سبوتنيك . وأعلن رئيس مجلس النواب نايكاما لالابالافر، يوم السبت أن 28 عضوا في برلمان فيجي دعموا رابوكا في تصويت سري.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي الاجتماعي وحزب الاتحاد الوطني وحزب التحالف الشعبي بزعامة رابوكا على تشكيل حكومة ائتلافية.

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وأجريت الانتخابات البرلمانية في فيجي الأسبوع الماضي، ولكن لم يحصل أي من الأحزاب على العدد اللازم من الأصوات لتشكيل الحكومة.

وسيضع قرار تشكيل ائتلاف حدا لحكم حزب فيجي فيرست الذي دام 8 سنوات والهيمنة السياسية لرئيس الوزراء فرانك باينيماراما التي استمرت 16 عاما.

وحصل باينيماراما على 27 صوتا خلال التصويت البرلماني السري يوم السبت.