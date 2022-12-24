الأجهزة الروسية تعتقل عنصرا أوكرانيا يحضر لهجمات إرهابية في لوغانسك

وذكر المصدر للوكالة إنه “نتيجة لتدابير البحث العملياتية اعتقلت المخابرات الروسية جنديًا سابقًا في منظمة آزوف القومية (المحظورة في روسيا)، حيث كان يعمل على جمع معلومات عن مواقع وحدات القوات المسلحة الروسية، وكذلك قام بإرسال بيانات عن مسؤولي إدارات المدن والمناطق خلال عملية عسكرية خاصة على أراضي لوغانسك”.