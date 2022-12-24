إعلام: بريطانيا تعتزم زيادة ميزانيتها الدفاعية بنحو 1.8 مليار دولار

قالت تقارير إعلامية إن المملكة المتحدة تستعد لزيادة ميزانية الدفاع الخاصة بها بنحو 1.8 مليار دولار، وذلك على خلفية العملية العسكرية الدائرة في أوكرانيا.

ووفقا لصحيفة التلغراف البريطانية، تعتزم المملكة المتحدة زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يوازي 1.8 مليار دولار، في ضوء الصراع الأوكراني المستمر.

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وتوقعت التلغراف أن يعلن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت عن الزيادة للعام المالي 2025 في ربيع عام 2023.

ولفتت إلى أن وزارة الخزانة البريطانية قبلت الحجة القائلة بأن ميزانية وزارة الدفاع يجب ألا تنخفض بالنسبة للتضخم وسط الأعمال العدائية الجارية في أوكرانيا.

وكانت روسيا قد بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط، بعد دعوات للمساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

ورد الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على هذه العملية بفرض حزم من العقوبات الشاملة على موسكو، وذلك في قطاعات متعددة، مع تكثيف دعمه المالي والعسكري لكييف.