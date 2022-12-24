لحظات مروعة لانفجار منشأة للغاز في المغرب… فيديو

هز انفجار قوى بمنشأة غاز مدينة المحمدية في المغرب، وأدى إلى اندلاع حريق هائل والذي تسبب في هلع وفزع المواطنين الذين يسكنون في المنطقة.

ونشرت شبكة “هيسبرس” المغربية فيديو يوضح حجم الانفجار الضخم.

وقال السلطات المغربية إنه تم إخلاء عدد من المنازل والفنادق وإبعاد سفن عن الأرصفة بسبب حريق مستودع تخزين الغاز بمدينة المحمدية قرب ميناء المدينة التي تبعد 40 كيلومترا جنوبي الرباط.

ولاحقا، أكدت السلطات أن فرق الإنقاذ استطاعت السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي خسائر بشرية.