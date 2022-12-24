اعلن رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن البنتاغون ينقل الأبحاث البيولوجية العسكرية التي لم تكتمل في أوكرانيا إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية.

قال إيغور كيريلوف “وفقًا للمعلومات المتاحة ينقل البنتاغون بنشاط الأبحاث التي لم تكتمل في إطار المشاريع الأوكرانية إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية”.

وأضاف كيريلوف بالقول: ” في الوقت نفسه، فإن التعاون بين وزارة الدفاع الأمريكية وولايات أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ – كينيا وكمبوديا وسنغافورة وتايلاند. ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة للإدارة العسكرية الأمريكية الدول التي لديها بالفعل مختبرات بمستوى عالٍ من العزلة البيولوجية على أراضيها “.