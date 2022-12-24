قتلى وجرحى إثر انفجار ناقلة وقود في جنوب أفريقيا… فيديو

أسفر انفجار ناقلة وقود بمدينة بوكسبرغ شمالي جنوب أفريقيا عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

ونقلت هيئة البث الجنوب أفريقية، عبر موقعها الإلكتروني، عن إدارة الطوارئ والكوارث قولها “علقت ناقلة وقود تحت جسر المترو بمدينة بوكسبرغ واشتعلت فيها النيران”.

وأضافت “أثناء عملية الإطفاء من قبل رجال الإطفاء، انفجرت الناقلة مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين”.

وفي السياق، أفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا وليام نتلادي في تصريحات لـ”سبوتنيك”، بأن انفجار ناقلة الوقود في بوكسبرغ أسفر عن مصرع 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وقال نتلادي، إنه “لم يتأكد بعد ما إذا كان السكان القريبون والمرضى في المستشفى القريب من الموقع قد أصيبوا نتيجة للانفجار”. وأضاف “حجم الانفجار كبير والمنطقة تضررت بشدة والجسر الذي انفجرت الناقلة تحته مدمر”.