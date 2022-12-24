"لقد أصبحنا بنك أوكرانيا"… كيف يرى الإعلام الأمريكي موقف بلاده من الأزمة؟

نشرت مجلة “أميركان ثينكر” مقالا يشير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت مصدر تمويل دائم لأوكرانيا، مما يمنحها مليارات الدولارات إلى ما لا نهاية، مما يسبب مشاكل في الولايات المتحدة نفسها.

وأضاف المقال: “لقد أصبحنا بنك أوكرانيا، ونعطي الأموال عندما تطلبها كييف، بينما لا ننتبه لطلبات مواطنينا الذين يعانون”.

وصُدم الكاتب باقتراح تخصيص 45 مليار دولار لأوكرانيا، معربا عن أسفه لعدم اهتمام السياسيين الأمريكيين بمواطنيهم، على الرغم من ارتفاع التضخم وأسعار البنزين، والمستويات القياسية للهجرة غير الشرعية، ووباء المخدرات والبطالة.

وتساءل “لماذا ننفق مثل هذه الأموال البشعة على الدفاع؟ علاوة على ذلك، ما الذي فعلته أوكرانيا لتستحق تمويلا جديدا؟ هذه هي الأسئلة التي تستحق طرحها”.

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في رأيه، ستؤدي مسودة الميزانية المعتمدة إلى زيادة أكبر في التضخم ، وسيؤدي الأمريكيون إلى الفقر. أشار جونزاليس أيضا إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أموالًا أقل على الدفاع عندما كان دونالد ترامب رئيسا.