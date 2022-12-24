رئيس الوزراء المجري: السلام في أوكرانيا سيأتي عندما تريده الولايات المتحدة

أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن السلام في أوكرانيا سيأتي عندما تريده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الخطر المتمثل في نزاع طويل الأمد لا يزال قائما.

وجاءت تصريحات أوربان خلال مقابلة مع صحيفة “Magyar Nemzet” قال خلالها: “لا يمكن لأوكرانيا القتال إلا إذا دعمتها الولايات المتحدة بالمال والسلاح، وإذا كان الأمريكيون يريدون السلام، فسيكون هناك سلام”.

وشدد على أن “بودابست تقف في الجانب المجري في الصراع وتدافع عن مصالحها الخاصة وتدعم أوكرانيا لكنها لا ترسل لها أسلحة”.

وقال أوربان “ليس من مصلحتنا قطع كل العلاقات الاقتصادية مع روسيا”.