الإمارات ترسل 2500 مولد كهربائي إلى أوكرانيا…"لمواجهة الشتاء القاسي وانقطاعات الكهرباء"

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة دعما إلى أوكرانيا، تمثّل في مولدات للكهرباء، وذلك من أجل “مواجهة ظروف الشتاء القاسية وانقطاعات التيار الكهربائي”.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فقد تم الإعلان عن إرسال قرابة الـ2500 مولد كهربائي للمدنيين المتضررين نتيجة للأزمة المستمرة في أوكرانيا، بهدف “مساعداتهم على مواجهة ظروف الشتاء القاسي”.

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وأوضحت “وام” أن المولدات الكهربائية المنزلية تتراوح طاقة الواحد منها من 3.5 كيلوواط إلى 8 كيلوواط، ومن المنتظر أن تسهم “في توفير الطاقة لمنازل المدنيين ما سيساعد في تخفيف الآثار المعيشية الصعبة للأسر المتضررة من الأزمة”.

من جهتها أوضحت وزيرة الدولة لشرون التعاون الدولي الإماراتية، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن هذه المساعدات تأتي “انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأهمية التضامن الإنساني خاصة في حالات النزاعات وتندرج ضمن جهود الدولة المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية”.

وعن موعد وصول تلك المساعدات، لفتت الوزيرة الإماراتية إلى أن 1200 مولد منها ستصل إلى العاصمة البولندية وارسو اليوم، على أن يتم نقل باقي المولدات في يناير/ كانون الثاني المقبل.

يشار إلى أن الإمارات كانت قد أعلنت عن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، بمقدار 100 مليون دولار، تم تخصيصها جميعا للمدنيين المضارين من هذا الصراع.

وكانت الإمارات قد أرسلت في السابق 8 طائرات تحمل على متنها 360 طناً من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وبلغاريا.