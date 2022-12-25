زلزال قوي يضرب جنوب شرقي إيران

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة بشروية الإيرانية في محافظة خراسان الجنوبية، جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مدير عام هيئة الطوارئ في محافظة خراسان الجنوبية محمد علي أخوندي، أن مدينة بشروية تعرضت لزلزال قوي وقع عند الساعة الرابعة و54 دقيقة من عصر اليوم، وفي عمق 8 كم عن سطح الأرض.
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5 أكتوبر, 06:32 GMT
وأكد أخوندي أن الزلزال القوي وقع على بعد 3 كم عن مدينة بشروية، في وقت هرعت فرق الإنقاذ والإغاثة إلى موقع الحادث فور الإبلاغ بوقوعه، مضيفًا أنه الزلزال لم يخلف أي ضحايا أو مصابين.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن هذا الزلزال تسبب في أضرار ودمار في 3 منازل غير مأهولة بالسكان في قرية كرند التابعة لمدينة بشروية، لافتًا إلى إقامة مخيمات في جميع القرى المحيطة بمنطقة الزلزال، وإيواء الأهالي، والجهود المتواصلة بهدف توفير وقود الغاز للمناطق التي تعرضت إلى انقطاع خدمة الغاز بسبب الزلزال.
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