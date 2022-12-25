رفض اللاعبون استكمالها بعد انهيار المنصة… إلغاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كرة السلة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة كأس السوبر بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، اليوم السبت.

وأفاد الموقع الإلكتروني “ياللا كورة”، مساء اليوم السبت، بأن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر لكرة السلة شهدت واقعة مؤسفة أدت إلى توقفها قبل لحظات من نهاية الربع الثالث للمباراة.

يارب سترك

سقوط مدرج في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر للسلة pic.twitter.com/p8peYxSMS6 — Osama Nagah (@osamanagahdabor) December 24, 2022

وقد شهدت المباراة انهيار منصة تقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج الموجود أسفلهم، وأسفرت عن إصابة 8 بين صفوف الجماهير، تم نقل بعضهم إلى المستشفى.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى لكرة السلة في مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة المصرية، وهي المباراة التي توقفت عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

سقوط أحد المدرجات بصالة حسن مصطفى اثناء مباراة كأس السوبر لكرة السلة بين الأهلى والاتحاد السكندرى وتوقفت المباراة

تمنياتنا بالسلامة للجميع حفظ الله جمهور الاتحاد وجمهور النادي الاهلي pic.twitter.com/Oim28hxhFc — Mohamed Elbouhy (@elbouhy_mohamed) December 24, 2022