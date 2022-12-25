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رفض اللاعبون استكمالها بعد انهيار المنصة… إلغاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كرة السلة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة كأس السوبر بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، اليوم السبت.

وأفاد الموقع الإلكتروني “ياللا كورة”، مساء اليوم السبت، بأن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر لكرة السلة شهدت واقعة مؤسفة أدت إلى توقفها قبل لحظات من نهاية الربع الثالث للمباراة.
وقد شهدت المباراة انهيار منصة تقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج الموجود أسفلهم، وأسفرت عن إصابة 8 بين صفوف الجماهير، تم نقل بعضهم إلى المستشفى.
وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى لكرة السلة في مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة المصرية، وهي المباراة التي توقفت عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.
وتدخل أطباء الفريقين لإسعاف المصابين من الجمهور، بمساعدة من لاعبي الفريقين وجماهير الأهلي التي توجهت لمدرج الاتحاد الذي شهد انهيار المنصة.

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موقع سبوتنيك الروسي

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