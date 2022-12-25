عودة جميع السياح الروس العالقون في مدينة الغردقة المصرية إلى روسيا

قال القنصل العام الروسي في الغردقة، فيكتور فوروباييف، إن جميع عملاء شركة الطيران الروسية “آي فلاي” التي ألغيت رحلاتها من مدينة الغردقة المصرية بسبب القيود المفروضة على الطيران عبر المجال الجوي الأردني، قد عادوا جميعا إلى روسيا.

القاهرة – سبوتنيك . وكان هناك حوالي 600 سائح روسي تقطعت بهم السبل في الغردقة اعتبارا من صباح يوم 24 ديسمبر، وفقا لفوروباييف.

مجتمع سياح روس عالقون في مصر بسبب قيود مفروضة على شركات الطيران الروسية

وقال فوروباييف لوكالة “سبوتنيك” أنه بعضهم سافروا إلى [مدينة أوفا الروسية] على رحلتين لشركة الطيران التركية كوريندون في الصباح”.

وأضاف أن “الـ 400 شخص المتبقيين انطلقت بهم رحلة “ريد وينغز” في الساعة 21.30 [18:30 بتوقيت غرينتش يوم السبت] إلى موسكو. وهكذا، تم الانتهاء من عودة سائحي “تيز تور”، الذين وصلوا إلى الغردقة باستخدام شركة طيران آي فلاي”.

وأخبرت القنصلية العامة الروسية في الغردقة “سبوتنيك” في وقت سابق من هذا الشهر أن حوالي 300 راكب تقطعت بهم السبل في الغردقة، في انتظار حصول شركة الطيران الروسية آي فلاي على تصريح للسفر إلى موسكو. وتمكن بعضهم من العودة إلى ديارهم باستخدام رحلة “ريد وينغز”.