بابا الفاتيكان يدعو لتذكر ضحايا الحروب وينتقد "الجشع"

حذر البابا فرنسيس، في قداس عشية عيد الميلاد بكاتدرائية القديس بطرس، الناس من “التعطش” للسلطة والثروة، وشجب الحرب والفقر والظلم والطمع.
موسكو – سبوتنيك. وقال بابا الفاتيكان: “الرجال والنساء في عالمنا، في نهمهم للثروة والسلطة، يلتهمون حتى جيرانهم وإخوتهم وأخواتهم… كم عدد الحروب التي شهدناها! وكم من الأماكن، حتى في يومنا هذا، تُعامل فيها كرامة الإنسان وحريته بازدراء!”
البابا فرنسيس يحذر العاملين في الفاتيكان من “شيطان أنيق” بينهم
22 ديسمبر, 20:01 GMT
وأضاف البابا: “كالعادة، الضحايا الرئيسيون لهذا الجشع البشري هم الضعفاء”، منددا بالنهم “للمال والسلطة والمتعة”.
وتابع “أفكر قبل أي شيء في الأطفال الذين راحوا ضحايا للحرب والفقر والظلم”.
وذكر البابا: “يسوع ولد في إسطبل، وحذر الناس من التعطش للسلطة والثروة”، وشجع الناس على عدم السماح بمرور عيد الميلاد دون فعل الخير.
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