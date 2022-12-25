بابا الفاتيكان يدعو لتذكر ضحايا الحروب وينتقد "الجشع"

موسكو – سبوتنيك . وقال بابا الفاتيكان: “الرجال والنساء في عالمنا، في نهمهم للثروة والسلطة، يلتهمون حتى جيرانهم وإخوتهم وأخواتهم… كم عدد الحروب التي شهدناها! وكم من الأماكن، حتى في يومنا هذا، تُعامل فيها كرامة الإنسان وحريته بازدراء!”