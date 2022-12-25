انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف بسبب العاصفة الثلجية بأمريكا

اجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا بسبب حوادث سير، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران.

موسكو – سبوتنيك . وتسببت العاصفة الشتوية التي تضرب الولايات المتحدة، بتسجيل انخفاض قياسي في إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، كما أدت إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي والطاقة عن عدد من الولايات.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، انخفض إنتاج الغاز في الولايات المتحدة يوم الجمعة، بنحو 2.8 مليون متر مكعب، بسبب العاصفة الثلجية، في أكبر انخفاض في الإنتاج منذ أكثر من عقد.

Deadly US storm disrupts Christmas plans, downs power lines According to the National Weather Service, More than 200 million people were under weather warnings, as wind chills sent temperatures down, as low as minus 48 Celsius. Watch Report Here 👇🏼https://t.co/UfZ7NMLh4P pic.twitter.com/8IQA0F8lMV — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) December 24, 2022