نائب رئيس البرلمان الألماني: ألمانيا تخاطر بأن تصبح "مفلسة ومختلة" بسبب الإنفاق الزائد على الطاقة

قال نائب رئيس البرلمان الألماني “البوندستاغ”، فولفغانغ كوبيكي، يوم السبت، إن ألمانيا تخاطر بأن تصبح دولة مفلسة ومختلة وظيفيا إذا فشلت في معالجة أزمة الطاقة واستمرت في سياساتها المالية غير المتوازنة.
برلين – سبوتنيك. وقال كوبيكي لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية: “إذا واصلنا هذا الأسلوب وأردنا تقديم مساعدات الطاقة لسنوات، فقد نواجه إفلاس الدولة بدلاً من اشتراكية الدولة”.
إعلام: ألمانيا قد تترك دون ذخيرة بسبب المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا
10 أكتوبر, 05:46 GMT
وقال المشرع إن الأموال الإضافية التي تخطط ألمانيا الآن لإنفاقها على واردات الطاقة من أماكن أخرى غير روسيا سيتم سحبها من مناطق أخرى، حيث لا يمكن طباعة الفائض على آلة طباعة النقود أو تغطية دافعي الضرائب.
وأضاف كوبيكي:
“يشعر الكثير من الناس أن ألمانيا في طريقها لأن تصبح دولة مختلة. البنية التحتية، والحوكمة، وأسعار الطاقة، وعجز الجيش الألماني عن الدفاع عن بلاده- علينا اتخاذ إجراءات مضادة وإلا فقد تسوء الأمور”.
يشار إلى أن الدول الغربية وحلفاؤها تواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة في أعقاب فرض عقوبات على روسيا بعد أن شنت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.
وأدت أزمة أوكرانيا والعقوبات إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك