بلينكن يحذر طالبان بعد قرارها منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية

حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، من أن حظر طالبان على النساء العاملات في المنظمات الإنسانية قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في أفغانستان.

واشنطن – سبوتنيك . وقالت بلينكن على تويتر “لقلقها العميق من أن حظر طالبان على توصيل النساء للمساعدات الإنسانية في أفغانستان سيعطل المساعدة الحيوية والمنقذة للحياة للملايين. النساء أساسيات في العمليات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. قد يكون هذا القرار مدمرا للشعب الأفغاني”.

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وفي وقت سابق، أمرت حكومة طالبان (منظمة ‏تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل الموظفات لديها.