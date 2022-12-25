استطلاع: ثلث ناخبي "بريكست" فقط يعتقدون أنهم اتخذوا الخيار الصحيح

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “يوجوف” لصالح صحيفة التايمز الأمريكية، يوم السبت، أن ثلث مواطني المملكة المتحدة فقط الذين صوتوا لصالح انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 ما زالوا يعتقدون أنهم اتخذوا القرار الصحيح.

موسكو – سبوتنيك . وفقًا للاستطلاع، يعتقد 34٪ فقط من الذين صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخطوة كانت صائبة، بينما يعتقد 19٪ من المشاركين أنهم ارتكبوا خطأ بالتصويت لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

الحكومة البريطانية تسند مهام التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست لوزيرة الخارجية

على العكس من ذلك، يقول 15٪ من الأشخاص الذين عارضوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 الآن إنهم يوافقون على انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي وما زال 53٪ يعتقدون أنه لم يكن قرارًا جيدًا.

ويعتقد حوالي 41 ٪ من المشاركين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان أسوأ بالنسبة للبلاد مما كانوا يتخيلون في عام 2016.

إذا تم إجراء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم، قال 47٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيصوتون للاحتفاظ بعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، و 34٪ سيصوتون للمغادرة، و 8٪ سيمتنعون عن التصويت.