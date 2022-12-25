إصابة فتاة في قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك

قال أليكسي كولمزين، عمدة دونيتسك، إن قصف القوات الأوكرانية وسط دونيتسك أسفر عن إصابة فتاة.

دونيتسك – سبوتنيك . وقال كوليمزين على تلغرام يوم السبت “نتيجة قصف حي كييفسكي أصيبت فتاة من مواليد 2015”.

سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ على مناطق مختلفة

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت 10 صواريخ على منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.