ضابط عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تنقل المزيد من قواتها إلى باخموت بعد الخسائر الفادحة

ووفقًا للضابط، فإن هذا يرجع إلى الخسائر الفادحة للجنود الأوكرانيين وعدم فعالية أسلحتهم النارية، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء فرض على القيادة الأوكرانية، حيث تجاوزت الخسائر الأرقام المقدرة وتبين أن القوة النارية غير فعالة”.