كشف ضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن كييف قررت إرسال قوات عسكرية إضافية إلى محور سفاتوفو- باخموت في منطقة دونباس.
وقال ماروتشكو لوكالة “سبوتنيك”: “في اتجاه مقاطعة سفاتوفو- باخموت لوحظ نقل قوات إضافية من التشكيلات المسلحة الأوكرانية”.
ووفقًا للضابط، فإن هذا يرجع إلى الخسائر الفادحة للجنود الأوكرانيين وعدم فعالية أسلحتهم النارية، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء فرض على القيادة الأوكرانية، حيث تجاوزت الخسائر الأرقام المقدرة وتبين أن القوة النارية غير فعالة”.
وتقوم القوات العسكرية الأوكرانية بانتظام بقصف سفاتوفو- باخموت بأنظمة صاروخية أمريكية من طراز “هيمارس” لمحاولة اختراق الدفاعات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، مما يفتح الطريق أمام عدد من البلدات في الجمهورية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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