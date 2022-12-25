لجنة الصحة الصينية تتوقف عن نشر بيانات حول فيروس كورونا في البلاد

أعلنت لجنة الصحة الصينية، صباح اليوم الأحد، عن توقيف نشر التقارير اليومية المرتبطة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونشر الموقع الرسمي للجنة إشعاراً وجاء فيه: “ابتداءً من اليوم، لن يتم نشر المعلومات اليومية عن الوضع الوبائي”، مشيرا إلى أن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سينشر معلومات حول حالة الوباء.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الزيادة في عدد الحالات الشديدة من فيروس كورونا المستجد في الصين تثير قلقًا كبيرًا، حيث تحث منظمة الصحة العالمية الصين على تركيز جهودها على تطعيم الفئات المعرضة للخطر.