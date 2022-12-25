الخارجية القطرية ترد على "البشت الخليجي" الذي ارتداه ميسي عقب فوز الأرجنتين بكأس العالم

علقت وزارة الخارجية القطرية على الجدل الذي أثاره إعلاميون في أوروبا حول ارتداء نجم كرة القدم ‏الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للبشت الخليجي، عقب فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ‏في قطر، الأسبوع الماضي.‏

ونشرت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، عبر “تويتر”، أمس السبت، تغريدة ترد فيها على الجدل الأوروبي المثار بشأن بشت ميسي، وكتبت: “حالة من السعار انتابت إعلاميين أوروبيين كثر وهم يمارسون عقدتهم الاستعلائية على ثقافات العالم بعد خلع “البشت” العربي على ميسي تكريما”.

وأضافت الخاطر أن “الأوروبيين يمارسون هذا الطقس من خلال لباس الجبة السوداء في حفلات تخرجهم، الذي هو أصلا تقليد عربي أسس عام 859”.

وتابعت: “والمفارقة أن الأوروبيين أنفسهم يمارسون هذا الطقس في كل حفلات التخرج، وهو تقليد عربي بدأ في جامعة القرويين التي أسستها فاطمة الفهري عام 859”.

كما أرفقت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، مع تغريدتها مقطع فيديو يتضمن عدد من مقاطع من برامج أوروبية وصور لعناوين صحفتهم، تنتقذ ارتداء ليونيل ميسي للبشت الخليجي.

حالة من السعار انتابت إعلاميين أوروبيين كثر وهم يمارسون عقدتهم الاستعلائية على ثقافات العالم بعد خلع “البشت” العربي على #ميسي تكريما. والمفارقة أن الأوربيين أنفسهم يمارسون هذا الطقس في كل حفلات التخرج وهو تقليد عربي بدأ في جامعة القرويين التي أسستها فاطمة الفهري عام ٨٥٩. https://t.co/qM0o01rjFl pic.twitter.com/TUwnBQGeF0 — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) December 24, 2022