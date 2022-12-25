‏"سامسونغ" تستدعي أكثر من نصف مليون غسالة بعد "بلاغات عن حرائق"‏

استدعت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية أكثر من 660 ألف غسالة من إنتاجها داخل أمريكا، محذرة عملائها من أن الآلة قد ‏تحدث دائرة قصر وتسخين زائد، مما يسبب مخاطر نشوب حريق.‏

وجاء إجراء الشركة بعد أن تلقت 51 بلاغا بشأن “تدخين وذوبان وسخونة زائدة أو حريق في الغسالات” في 14 من طرازات الغسالات من إنتاجها، وفقا لشبكة “إيه بي سي” الأمريكية.

وأسفرت 10 من هذه التقارير عن أضرار في الممتلكات، بينما أفاد 3 من عملاء “سامسونغ” عن إصابات نتيجة استنشاقهم دخان احتراق الغسالات.

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ولفتت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بأمريكا أن العديد من غسالات التحميل العلوي ذات السرعة الفائقة تأثرات بعيوب التصنيع، وهي WA49B وWA50B وWA51A وWA52A وWA54A وWA55A، وتم بيعها في الفترة من يونيو/ حزيران 2021 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022، بتكلفة تتراوح بين 900 و1500 دولار أمريكي.