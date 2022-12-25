إعلام محلي: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية

وفيما قالت البوابة إن الانفجارات وقعت عقب انطلاق انذارات الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد، لم تورد أي أنباء عن طبيعة الانفجارات ولا الأبنية التي تم استهدافها، ولا أعداد المصابين إن وجدوا.