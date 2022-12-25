إعلام محلي: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية

قالت تقارير إعلامية إن دوي انفجارات شديدة سمع في العاصمة الأوكرانية كييف.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبوابة Strana.ua الإخبارية، وقع انفجار في مناطق كييف على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف
23 نوفمبر, 13:47 GMT
وفيما قالت البوابة إن الانفجارات وقعت عقب انطلاق انذارات الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد، لم تورد أي أنباء عن طبيعة الانفجارات ولا الأبنية التي تم استهدافها، ولا أعداد المصابين إن وجدوا.
وكانت روسيا قد بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الروسي، والذي تلقي موسكو باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية.
وشنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، مما أثر سلبا على تلك القطاعات.
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