قناة عبرية: ولاية نتنياهو المقبلة ستكون الأسوأ في تاريخ إسرائيل

أكدت قناة عبرية، اليوم الأحد، أن ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو المقبلة ستكون الأسوأ في تاريخ البلاد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن معظم الجمهور الإسرائيلي يرى بأن حكومة نتنياهو المقبلة ستكون الأسوأ في تاريخ إسرائيل، حيث نشرت نتائج استطلاع للرأي نشرته القناة نفسها “كان”، يظهر من خلاله أنه في نهاية ولاية نتنياهو سيكون الوضع في البلاد أسوأ.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن إذاعة هيئة البث قد نشرت نتائج استطلاع رأي شمل 551 إسرائيليا، تبين من خلاله أن 42% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أنه في نهاية ولاية الحكومة الجديدة لنتنياهو المقدرة بأربع سنوات كاملة، سيكون الوضع في إسرائيل أسوأ ما هو عليه في الفترة الراهنة.

סקר כאן חדשות: 42% מהנשאלים סבורים שבתום ארבע שנות כהונה של הממשלה המתגבשת – מצבה של ישראל יהיה רע יותר | כל הנתונים >>> https://t.co/LL1Xxq64Un@yaara_shapira — כאן חדשות (@kann_news) December 25, 2022

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت، أمس السبت، أن مظاهرات إسرائيلية خرجت في مدينة حيفا ضد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المكلف وحكومته الجديدة التي تضم شخصيات وأحزاب يمينية متطرفة.

وأوضح الموقع العبري “واللا”، أن المظاهرة نظمها نشطاء إسرائيليون ومحتجون من مدينة حيفا مع منظمات احتجاجية وعناصر أو نشطاء من حركة “جودة الحكم”، في وقت قاد هذه المظاهرة الاحتجاجية وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق الجنرال موشيه بوغي يعالون، برفقة العميد رون كاتري، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي وآخرون من العسكريين السابقين والمدنيين في البلاد.

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري “مفزاك لايف” أن تلك المظاهرة الاحتجاجية تأتي استمرارا مباشرا للمظاهرة الكبيرة التي جرت الأسبوع الماضي، وتحديدا يوم السبت، في ساحة بيما في تل أبيب وقافلة الاحتجاج من مالترون إلى الكنيست قبل عدة أيام، كجزء من مقاومة مدنية واسعة على مستوى البلاد.

“בדרך כלל אני הרוב הדומם, אבל הגיעו מים עד נפש. נחצו קווים אדומים” https://t.co/u06mbAKbz6 — Haaretz הארץ (@Haaretz) December 24, 2022

ونقل عن الجنرال بوغي يعالون أن حكومة نتنياهو تفقد شرعيتها الأخلاقية وتبعد إسرائيل عن الطريق الصحيح، مناديًا بالخروج والتظاهر ضد حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، والقول بصوت عال “كفى”.

ويوم السبت الماضي، تظاهر الآلاف من الإسرائيليين أمام مبنى البرلمان (الكنيست)، احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة في البلاد، بزعامة بنيامين نتنياهو بدعوى أنها تضم مدانين جنائيا ومن المتطرفين دينيا.

وأكدت صحيفة “هاآرتس” العبرية أن المئات من المواطنين الإسرائيليين رفعوا لافتات مكتوب عليها “نتنياهو مجرم”.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الأسبق الجنرال موشيه بوغي يعالون، أن “إسرائيل تواجه انقلابا، وأن البلاد تشهد نشوء تحالف إجرامي يطمح إلى تشكيل حكومة إجرامية من شأنها تغيير النظام في دولة إسرائيل”.

מאות מפגינים בתל אביב נגד הצעות החוק שמקדמת הממשלה הבאה https://t.co/i97IVDQeDq — Haaretz הארץ (@Haaretz) December 17, 2022

ودعا الجنرال يعالون المتظاهرين إلى استمرار التظاهر والاحتجاج على تشكيل حكومة بزعامة نتنياهو.

وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها “عوتسما يهوديت” بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و”الصهيونية الدينية” بقيادة بتسلئيل سموتريش و”نوعم” بقيادة آفي ماعوز، مخاوف في إسرائيل والعالم.