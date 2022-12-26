إسرائيل.. وفاة الحاخام حاييم دروكمان الأب الروحي للصهيونية الدينية عن 90 عاما

في الماضي، كان أحد قادة حركة الاستيطان “غوش إيمونيم”، خاض غمار السياسة في عام 1977 كجزء من الحزب الديني القومي “مفدال” المتحالف مع حزب الليكود بزعامة مناحيم بيغن، وظل في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، لمدة 14 عاما.
وُلِد حاييم دروكمان في بلدة كوتي في بولندا (أوكرانيا الآن) في تشرين الثاني (نوفمبر) 1932 وتلقى تعليمه في مؤسسات يهودية محلية. عندما كان طفلاً يبلغ من العمر 7 سنوات، اندلعت الحرب العالمية الثانية، وتمكنت عائلته من الاختباء من النازيين والهروب إلى رومانيا.
في وقت لاحق، أعطاه والديه لزوجين بدون أطفال، وهاجر معهما إلى إسرائيل في سن الحادية عشرة. بعد الهولوكوست، تم لم شمل الأسرة في إسرائيل، وهناك درس دروكمان في كفر هاروه وهو موشاف ديني في وسط إسرائيل، وانضم إلى نواة ناحال لحركة الشباب المتدين.
في عام 1993، أصيب دروكمان بجروح عندما أطلق فلسطيني النار على سيارته في هجوم أدى إلى مقتل سائقه.
حصل على “جائزة إسرائيل” المرموقة في عام 2012 لمساهمته في المجتمع.
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