إسرائيل.. وفاة الحاخام حاييم دروكمان الأب الروحي للصهيونية الدينية عن 90 عاما

توفي الحاخام حاييم دروكمان، الزعيم الروحي للحركة الصهيونية الدينية في إسرائيل، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 90 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب مستشفى في القدس.

لعقود من الزمان، كان دروكمان الشخصية الأكثر أهمية في الحركة الصهيونية الدينية، التي تمثل ما يقرب من 12 في المائة من السكان اليهود في إسرائيل.

وقالت مستشفى “هداسا” في بيان “نعلن بحزن وفاة الحاخام حاييم دروكمان” مضيفة أنه في المستشفى منذ عشرة أيام، إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

كان دروكمان مرشدا للسياسي الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية، وهو تحالف يميني متطرف.

ومن المقرر أن يكون سموتريتش وزيرا للمالية في حكومة رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو.

وقال سموتريتش في بيان “لقد فقد الشعب اليهودي أحد العمالقة الروحانيين في جيله، رجل عادل، مربي، رجل كرس حياته للتوراة، للشعب اليهودي وأرض إسرائيل”.

יתומים היינו ואין אב. נפלה עטרת ראשנו, אוי לנו כי הושברנו. זקן רבני הציונות הדתית, הרב חיים דרוקמן זצ”ל עלה בסערה השמימה ואנחנו אנה אנו באים. בשנים האחרונות זכיתי לחסות בצילו של הרב וללמוד הנהגה ציבורית מחוכמתו, מענוותנותו, מצדקותו ומהנהגתו.>>> pic.twitter.com/Otf2TbzFqO — בצלאל סמוטריץ’ (@bezalelsm) December 25, 2022

وأعرب نتنياهو عن تعازيه لأسرة دروكمان، قائلا إن إسرائيل “فقدت زعيما روحيا عظيما”.

وأضاف “لقد فقدت صديقا شخصيا أكن له تقديرا كبيرا”.

מאור גדול של אהבת ישראל כבה היום. לעת פרידה זו מן הרב חיים דרוקמן, ליבי דואב עמוקות עם משפחתו היקרה ועם רבים-רבים בעם. מדינת ישראל איבדה מנהיג רוחני גדול, ואני איבדתי ידיד אישי שהוקרתי מאוד. כמי שחווה על בשרו בילדותו את אימי השואה, הרב דרוקמן התמסר עם עלייתו ארצה לבניין האומה — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 25, 2022

في الماضي، كان أحد قادة حركة الاستيطان “غوش إيمونيم”، خاض غمار السياسة في عام 1977 كجزء من الحزب الديني القومي “مفدال” المتحالف مع حزب الليكود بزعامة مناحيم بيغن، وظل في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، لمدة 14 عاما.

وُلِد حاييم دروكمان في بلدة كوتي في بولندا (أوكرانيا الآن) في تشرين الثاني (نوفمبر) 1932 وتلقى تعليمه في مؤسسات يهودية محلية. عندما كان طفلاً يبلغ من العمر 7 سنوات، اندلعت الحرب العالمية الثانية، وتمكنت عائلته من الاختباء من النازيين والهروب إلى رومانيا.

في وقت لاحق، أعطاه والديه لزوجين بدون أطفال، وهاجر معهما إلى إسرائيل في سن الحادية عشرة. بعد الهولوكوست، تم لم شمل الأسرة في إسرائيل، وهناك درس دروكمان في كفر هاروه وهو موشاف ديني في وسط إسرائيل، وانضم إلى نواة ناحال لحركة الشباب المتدين.

في عام 1993، أصيب دروكمان بجروح عندما أطلق فلسطيني النار على سيارته في هجوم أدى إلى مقتل سائقه.