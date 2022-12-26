"روساتوم" تتخذ تدابير لتحسين السلامة النووية في محطة زابوروجيه

اتخذت شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية عددا من التدابير لتحسين سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حسبما قال المدير العام لشركة روساتوم، أليكسي ليخاتشيف.

وقال ليخاتشيف في مقابلة مع صحيفة “إزفستيا”، “لقد اتخذنا عددا من التدابير لتحسين سلامة محطة زابوروجيه النووية”.

وأضاف رئيس روساتوم، “نحن الآن نتعامل مع الإمداد الحراري لزابوروجيه وضمان حالتها المستقرة وإمدادات الحرارة إلى مدينة العمال النوويين الأوكرانيين، والتي تأثرت بشدة أيضا”.

وقال ليخاتشيف أيضًا إن المتخصصين الروس والأوكرانيين يعملون معًا لضمان سلامة الموقع.