مقتل خمسة عسكريين باكستانيين بانفجار عبوة ناسفة في إقليم بلوشستان

لقي خمسة عسكريين باكستانيين مصرعهم نتيجة انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب البلاد، حسبما ذكر بيان صادر عن القوات المسلحة الباكستانية، يوم الأحد.

وقال البيان “انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من المجموعة القيادية. ونتيجة لذلك ارتقى 5 عسكريين منهم ضابط برتبة نقيب”.

ووقع الانفجار في منطقة كاهان في بلوشستان، حيث تجري عملية لمكافحة الإرهاب منذ يوم السبت، بحسب ما جاء في البيان.

وأشار البيان إلى أن عملية اعتقال الجناة جارية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

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