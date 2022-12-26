مصدر تركي: أردوغان يناقش خلال اجتماعات مع الحكومة الاثنين مقترح بوتين إنشاء "مركز للغاز"

أعلن مصدر دبلوماسي تركي لوكالة “سبوتنيك”، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش مع الحكومة، اليوم الاثنين، آليات تنفيذ مشروع محور الغاز الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أنقرة – سبوتنيك. ووفق ما ذكره المصدر، “ستعقد الحكومة التركية اجتماعها الأخير غدا لعام 2022 برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع هو مسألة الغاز. ويشمل ذلك الربط بالمنظومة الوطنية للغاز المكتشفة في البحر الأسود ومشروع “محور الغاز” الذي اقترحه الرئيس الروسي”.

هذا وقد أوعز الرئيسان الروسي والتركي في وقت سابق، بالعمل بشكل مفصّل على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا. حيث إنه من خلال هذا المركز، بشكل خاص، يُمكن تحويل خط إمدادات الغاز الروسي من السيل الشمالي المتضرر.

أردوغان يصرح أن تركيا تخطط لتصبح مركزا عالميا للغاز في أقرب وقت