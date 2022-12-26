ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة إلى 34 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية والطقس السيئ في الولايات المتحدة إلى 34 شخصا مع تأكيد وفاة 12 شخصًا بولاية نيويورك .

واشنطن – سبوتنيك. وبحسب الإذاعة الوطنية العامة “إن بي آر” اليوم الاثنين، “تسببت العاصفة الثلجية في مصرع ما لا يقل عن 34 شخصا في حوادث متفرقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تحصد المزيد من الأرواح بعد محاصرة بعض السكان داخل منازلهم”.

ولا يزال ملايين السكان في الولايات المتحدة يعانون من حالة من البرد القارس التي استمرت طوال يومي السبت والأحد، مع تساقط الثلوج بكثافة وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات.

وقالت دائرة الأرصاد الوطنية، إن حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة تلقوا تحذيرات من مخاطر متعلقة بالطقس الشتوي، فيما كان نطاق العاصفة غير مسبوق، حيث امتد من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو غراندي على طول الحدود مع المكسيك.

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وحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال تساقط ثلوج إضافية بمقدار قدمين في بعض المناطق حتى وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وسط هبوب رياح تصل سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة.