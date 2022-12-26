تحطم طائرة مقاتلة كورية جنوبية ونجاة الطيارين

تحطمت طائرة هجومية خفيفة تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز (KA-1) في موكجي-ري، بهوينجسونغ.

وبحسب سلاح الجو، تحطمت الطائرة الهجومية الخفيفة التابعة لقاعدة وونجو في أثناء إقلاعها من القاعدة، ونجا الطياران ونقلا من قبل سلطات الإطفاء بعد قذفهما مقعدي الطائرة، وأفادت التقارير أنهما في حالة جيدة.

سقطت الطائرة الهجومية الخفيفة في الميدان حول موكجي-ري وبالقرب من منزل خاص بأحد المدنيين.

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ولم تتأكد حتى الآن وقوع أضرار بالمنزل الخاص، وتحقق السلطات العسكرية في ملابسات الحادث، وفقا لوكالة “يونهاب”.