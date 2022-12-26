تحطم طائرة مقاتلة كورية جنوبية ونجاة الطيارين

تحطمت طائرة هجومية خفيفة تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز (KA-1) في موكجي-ري، بهوينجسونغ.
وبحسب سلاح الجو، تحطمت الطائرة الهجومية الخفيفة التابعة لقاعدة وونجو في أثناء إقلاعها من القاعدة، ونجا الطياران ونقلا من قبل سلطات الإطفاء بعد قذفهما مقعدي الطائرة، وأفادت التقارير أنهما في حالة جيدة.
سقطت الطائرة الهجومية الخفيفة في الميدان حول موكجي-ري وبالقرب من منزل خاص بأحد المدنيين.
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
23 ديسمبر, 08:07 GMT
ولم تتأكد حتى الآن وقوع أضرار بالمنزل الخاص، وتحقق السلطات العسكرية في ملابسات الحادث، وفقا لوكالة “يونهاب”.
لم يمر شهر على تحطم طائرة مقاتلة من طراز (KF-16) في السماء على بعد حوالي 20 كيلومترًا غرب مدينة وونجو بمقاطعة جانج وون يوم 20 نوفمبر الماضي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك