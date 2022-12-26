ماذا ينتظر الدولار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

قال روبرت رابيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلوريدا أتلانتيك، في مقال نُشر على البوابة الفرنسية برونوبيرتيز، إن الأزمة الأوكرانية أضعفت الدولار الأمريكي وعززت التصور العالمي بأن النظام متعدد الأقطاب أفضل للعالم.

اليوم، العملة الأمريكية هي العملة الرئيسية، وتتم معظم المعاملات المالية في العالم بالدولار. ومع ذلك، منذ عام 2000، تحاول العديد من البلدان “الابتعاد” عن استخدامه في الصفقات الدولية. وأشار البروفيسور إلى أن هذه الجهود تكتسب مؤخرًا “زخمًا” حيث دعم العديد من دول الناتو أوكرانيا وفرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا.

في يونيو/حزيران 2022، تمت مناقشة تطوير عملة احتياطي دولية جديدة في قمة البريكس الرابعة عشرة. في مارس/آذار 2022، توصل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى اتفاق بشأن الحاجة إلى تطوير عملة دولية جديدة. وقد جعلت روسيا اليوان الصيني عملتها الاحتياطية الفعلية، وبدأت إيران في استخدام الريال والروبل الروسي في التبادلات التجارية مع موسكو.

بالإضافة إلى ذلك، طورت الصين استراتيجية لإدخال عقود النفط الخام الآجلة باليوان ودفع قيمة الواردات بعملتها الخاصة بدلاً من الدولار الأمريكي. في الواقع، تتفاوض الصين والمملكة العربية السعودية بنشاط لتسعير بعض نفطها المباع إلى بكين باليوان. وقال الأستاذ إن هذا كان أحد الأهداف الرئيسية لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة إلى الرياض.

من بين أمور أخرى، بالنسبة للقادة الصينيين، فإن الأزمة الأوكرانية “كشفت العديد من مشاكل العالم المتغير”. وقال رابيل إن مسؤولية تشكيل “النظام الجديد” الآن تقع على عاتق الصين والدول العربية والعديد من الدول الأخرى.