اخبار العالم

58% من الصينيين يرون أن العلاقة مع موسكو تمثل أولوية لبكين

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
يرى ستة من كل عشرة صينيين العلاقة مع موسكو على رأس أولويات السياسة الخارجية، وفقًا لمسح أجرته صحيفة جلوبال تايمز.

وبحسب الصحيفة “زاد تفضيل روسيا (بين الصينيين) هذا العام على الرغم من الدعاية المعادية لروسيا والعقوبات التي فرضتها بعض الدول الغربية منذ (اندلاع) الصراع الروسي الأوكراني”.
وتمثل روسيا 58.4٪ من الردود على السؤال حول العلاقات الثنائية الثلاثة الأكثر أهمية للصين، مقارنة بـ 45.9٪ لأوروبا و 39.7٪ لجنوب شرق آسيا.
36.8% من الصينيين – أقل بـ 5% من العام الماضي – يشيرون إلى أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة.
في المرتبة الخامسة تأتي أفريقيا، بـ 19.1% من تلك النسبة.
تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري على أكثر من 2200 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 69 عاما، يقيمون في 16 مدينة رئيسية.
يعتقد حوالي 70% من الذين تمت مقابلتهم أن “صورة الولايات المتحدة تتدهور” بسبب العقوبات والدعاية ضد روسيا التي أطلقتها واشنطن وعواصم غربية أخرى في خضم الأزمة الأوكرانية.
بالنسبة إلى وانغ يوي، مدير معهد الشؤون الدولية بجامعة رينمين الصينية “بدأ الصينيون يدركون أن أزمة أوكرانيا هي صراع بين روسيا والغرب كله خططت له الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لإضعاف روسيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك