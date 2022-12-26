58% من الصينيين يرون أن العلاقة مع موسكو تمثل أولوية لبكين

يرى ستة من كل عشرة صينيين العلاقة مع موسكو على رأس أولويات السياسة الخارجية، وفقًا لمسح أجرته صحيفة جلوبال تايمز.

وبحسب الصحيفة “زاد تفضيل روسيا (بين الصينيين) هذا العام على الرغم من الدعاية المعادية لروسيا والعقوبات التي فرضتها بعض الدول الغربية منذ (اندلاع) الصراع الروسي الأوكراني”.

وتمثل روسيا 58.4٪ من الردود على السؤال حول العلاقات الثنائية الثلاثة الأكثر أهمية للصين، مقارنة بـ 45.9٪ لأوروبا و 39.7٪ لجنوب شرق آسيا.

36.8% من الصينيين – أقل بـ 5% من العام الماضي – يشيرون إلى أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة.

في المرتبة الخامسة تأتي أفريقيا، بـ 19.1% من تلك النسبة.

#GTGraphic: A survey conducted by GT Research Center has found that the relations with Russia, EU and SE Asia are becoming the top 3 important bilateral ties, and the China-US relations have dropped to No. 4 compare to the 2021 data. Check out the graphic for more: pic.twitter.com/KyUv6vLRAf — Global Times (@globaltimesnews) December 25, 2022

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري على أكثر من 2200 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 69 عاما، يقيمون في 16 مدينة رئيسية.

يعتقد حوالي 70% من الذين تمت مقابلتهم أن “صورة الولايات المتحدة تتدهور” بسبب العقوبات والدعاية ضد روسيا التي أطلقتها واشنطن وعواصم غربية أخرى في خضم الأزمة الأوكرانية.