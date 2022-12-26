الكشف عن سبب سماع صفارات إنذار قرب وزارة النفط العراقية

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن سبب سماع صفارات الإنذار في محيط وزارة النفط العراقية.

ونقل موقع “السومرية نيوز”، عن المصدر قوله بأن “صفارات الإنذار المذكورة كانت عبارة عن ممارسة وهمية لقسم السلامة في الوزارة ضمن فعاليات القسم لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث”.

وفي وقت سابق، انتقد عضو مجلس النواب العراقي، أسو فريدون، في أغسطس/ آب الماضي، ما وصفه بتقصير وزارة النفط فيما يخص الحراس الأمنيين في المنشآت النفطية، مشددا على “عدم السماح بهذا التقصير، والتهاون مع الذين يضعون حياة الشباب في خطر”.