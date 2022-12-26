مقتل شخصين في تحطم طائرة أسترالية خفيفة

لقي شخصان مصرعهما في أستراليا، إثر تحطم طائرة خفيفة خاصة؛ وتسبب حطام الطائرة بحريق في إحدى الغابات جنوبي غرب سيدني.
سيدني- سبوتنيك. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان على الموقع الرسمي، اليوم الاثنين، إنه، تم العثور على حطام الطائرة وجثث القتلى، “ورسميا لم يتم الكشف عن هويتهما بعد”.
ووفقاً للشرطة، فإن التحقيق جار، وتم تطويق منطقة الحادث، ولم يتم تقديم أي معلومات إضافية، حتى الآن.
ووفقاً للقناة التلفزيونية “9 نيوز”، اختفت الطائرة المذكورة عن الرادار، بعد إقلاعها من مطار خاص في مدينة ويدربورن.
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