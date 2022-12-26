مقتل شخصين في تحطم طائرة أسترالية خفيفة

سيدني- سبوتنيك. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان على الموقع الرسمي، اليوم الاثنين، إنه، تم العثور على حطام الطائرة وجثث القتلى، “ورسميا لم يتم الكشف عن هويتهما بعد”.