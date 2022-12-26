تونس تتسلم 152 ألف جرعة لقاح كورنا هبة من هولندا

تسلمت تونس ما يزيد عن 152 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا كهبة من هولندا في إطار مبادرة كوفاكس، بحسب إعلام محلي.

وقالت قناة “نسمة” نقلا عن بيان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”: “تسلمت تونس مؤخرا بمطار تونس قرطاج الدولي 152640 جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في إطار مبادرة كوفاكس هبة من المملكة الهولندية”.

وأضافت أن هذه اللقاحات تحمي من الطفرة الأولى لكورونا، والمتحورين الفرعيين عن أوميكرون بي أ.4 “و “بي أ.5”.

ولفتت اليونيسيف إلى أن “التلقيح يبقى الوسيلة الأكثر نجاعة لمقاومة انشار الفيروس”.

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وتمكنت تونس من استكمال التلقيح لـ 6.3 مليون مواطن (بجرعتين على الأقل)، يمثلون ما نسبته 56% من إجمالي السكان.

وحصلت تونس منذ تفشي الوباء في مارس/آذار 2020 على نحو 6.6 مليون جرعة من مبادرة كوفاكس، وهو برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية، هدفه توفير اللقاحات المجانية للدول متوسطة ومنخفضة الدخل.