الجزائر تخطط لفتح بنوك في الدول العربية

نائب رئيس البرلمان الجزائري: من غير المعقول الحديث عن استحالة الحوار مع المغرب

وذكر الوزير الأول عبد الرحمن أن بلاده كانت من أول الدول التي انضمت لمنصة بونا للمدفوعات في المنطقة العربية.

وكان أيمن بن عبد الرحمن قد أعلن قبل أسابيع، أنه سيتم فتح وكالات بنكية في الخارج قبل نهاية العام.