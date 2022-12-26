الجزائر تخطط لفتح بنوك في الدول العربية

أعلن رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، اعتزام بلاده فتح فروع لبنوك جزائرية في الدول العربية.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، بحسب صحيفة “النهار”.
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23 ديسمبر, 11:38 GMT
وقال رئيس الحكومة الجزائرية: “نسعى مستقبلا لفتح فروع لبنوك جزائرية في البلدان العربية بمرافقة صندوق النقد العربي”.
وذكر الوزير الأول عبد الرحمن أن بلاده كانت من أول الدول التي انضمت لمنصة بونا للمدفوعات في المنطقة العربية.
وكان أيمن بن عبد الرحمن قد أعلن قبل أسابيع، أنه سيتم فتح وكالات بنكية في الخارج قبل نهاية العام.
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