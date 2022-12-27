حريق في غابة جزائرية يقضي على 2 هكتار

اندلع حريق في غابة في ولاية مستغانم الجزائرية، اليوم الاثنين، ما أسفر عن تدمير 2 هكتار من المساحات الخضراء حتى الآن.

وقالت صحيفة “النهار” الجزائرية إن قوات الحماية المدنية هرعت على الساعة 8 والنصف لإخماد حريق غابة بالمرسى طريق مستغانم.

ونقلت الصحيفة بيانا أصدرته مصلحة الحماية المدنية لولاية مستغانم، قالت فيه إن “عملية إخماد الحريق متواصلة، حيث تم تخصيص 5 شاحنات إطفاء للحماية المدنية وشاحنتي إطفاء صغيرة لمصالح الغابات وشاحنة صهريج وجرافة تابعين للبلدية”.

يذكر أنه في خضم التعاون المشترك بين البلدين، أعلنت الجزائر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها ستتسلم طائرات مكافحة الحرائق الروسية العملاقة “بيريف بي إي – 200″، في غضون الأشهر المقبلة.