تحدث قائد سلاح الطيران الروسي البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش، اليوم الاثنين، عن نتائج التدريب القتالي في العام الدراسي العسكري وحياة الطيارين الاستراتيجيين.

ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن كوبيلاش، أنه “تم حل جميع أنشطة التدريب القتالي المخطط لها في قيادة الطيران البعيد المدى في العام الدراسي 2022 بالكامل، وفي الوقت نفسه تم تنفيذ مهام التدريب القتالي في وقت واحد مع المهام القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة”.

هذا العام تلقىت معظم أطقم رحلات الطيران البعيدة المدى خبرة قتالية خلال العملية العسكرية الخاصة، ومن المهم أيضًا أن تتلقى أطقم الطيران الجديدة الخبرة القتالية من أكثر العناصر خبرة قتالية.

وأضاف كوبيلاش: “أريد أن أشير إلى أن النتائج التي أظهرها طاقم طيراننا في سياق حل مشاكل نظام الدفاع الجوي هي ذروة العمل الضخم والمعقد والمتعدد الأوجه الذي يقوم به فريق الطيران البعيد المدى بأكمله، والعمل بتفان كامل حيث يظهر أفضل الصفات والمهارات المهنية العالية”.

طائراتنا قادرة على الوصول إلى أي منطقة جغرافية من الكوكب

وكشف أنه “في نهاية عام 2021 دخل فوج مسلح بمنظومات صواريخ كينجال الفرط صوتية على أساس طائرات “ميغ 31″ إلى سلاح الطيران البعيد المدى”.

وأردف: “إن ما يميز مجمع كينجال للطيران الفرط صوتي هو أن صاروخه الجوي قادر على الوصول إلى سرعات تزيد عن عشرة أضعاف سرعة الصوت، وفي ذات الوقت المناورة في جميع أجزاء مسار التحليق، مما يسمح له بالتغلب بشكل موثوق على كل الهواء الموجود. أنظمة الدفاع وضرب أهداف عميقة خلف خطوط العدو”.

في الوقت الحالي، ومن أجل تحقيق مصالح إدارتنا، تقوم مؤسسات العلوم العسكرية والصناعة الدفاعية بتحديث حاملات الصواريخ الاستراتيجية “تو-160” (البجعة البيضاء) و”تو- 195 إس إم”، بالإضافة إلى قاذفات الصواريخ الطويلة المدى “تو-22 إم 3.