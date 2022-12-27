أردوغان يعلن اكتشاف 58 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، “اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود تبلغ 58 مليار متر مكعب”.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، قال أردوغان، إن “سفينة التنقيب التركية “فاتح”، اكتشفت احتياطيات جديدة تقدر بـ 58 مليار متر مكعب للغاز الطبيعي، على عمق 3 آلاف و23 مترا تحت مياه البحر الأسود”.

وأضاف أردوغان أن “الاحتياطيات من الغاز الطبيعي المكتشف زادت 170 مليار متر مكعب، لتبلغ 710 مليارات متر مكعب، عقب الاكتشاف الجديد في حقل تشاي جوما ـ1”.

وأكد أن “القيمة الإجمالية لاحتياطيات تركيا من الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر الأسود، تبلغ نحو تريليون دولار وفق الأسعار الحالية”، على حد قوله.

وكان أردوغان قال، السبت الماضي، إنه سيعلن عن بشائر جديدة للشعب بعد يومين تتعلق بالغاز الطبيعي. وقال، خلال مراسم افتتاح مشروعات في ولاية أرضروم: “نعمل ليلا ونهارا لربط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنظامنا الوطني”.

وأعلنت تركيا، في وقت سابق، عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تقدر بـ 540 مليار متر مكعب في البحر الأسود.