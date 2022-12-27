الخارجية الأوكرانية تعرب عن رغبتها بعقد "قمة سلام" بوساطة غوتيريش

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية ترغب في عقد “قمة سلام” بحلول نهاية فبراير/ شباط المقبل.

وقال كوليبا في مقابلة مع وكالة “أسوشيتيد برس”: “يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل”.

يمكن أن تكون الأمم المتحدة أفضل مكان لعقد مثل هذه القمة، لأنها لا تعني تقديم خدمة لبلد معين، إنها تتعلق بإشراك الجميع.

وأشار كوليبا أيضًا إلى أن “الدبلوماسية تلعب دورًا مهمًا في إنهاء الصراع.

وأضاف أن “كل حرب تنتهي بالدبلوماسية، كل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات”.

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ومع ذلك، وفقًا لكييف، كما أشار وزير الخارجية الأوكراني، يجب دعوة روسيا لحضور مثل هذه القمة بعد “المحكمة الدولية” التي يفترض أنها ضرورية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في 23 ديسمبر/ كانون الأول، أن الكرملين ليس لديه أي فكرة عن “خطة السلام” الجديدة لفلاديمير زيلينسكي، وكل ما قاله حتى الآن كان دون مراعاة الحقائق الحالية.