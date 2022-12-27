ارتفاع حصيلة القتلى من عاصفة شتوية شديدة في الولايات المتحدة إلى 50

قالت تقارير إعلامية إن حصيلة القتلى في الولايات المتحدة الأمريكية، جراء العاصفة الشتوية الشديدة البرودة، قد ارتفعت إلى 50 قتيلا.

موسكو- سبوتنيك. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، لقي ما لا يقل عن 50 شخصًا مصرعهم في الولايات المتحدة بحلول صباح يوم الاثنين نتيجة للحوادث المرتبطة بالعواصف الشتوية الشديدة.

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة إلى 34 شخصا

وفي وقت سابق اليوم، تم الإبلاغ عن 34 حالة وفاة مع استمرار البرد القارس والرياح والثلوج خلال عيد الميلاد، حيث استقرت العاصفة الثلجية على مساحة واسعة غير مسبوقة من البحيرات العظمى بالقرب من الحدود الأمريكية الكندية إلى نهر ريو غراندي على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وقالت شبكة “إن بي سي نيوز” إن ما لا يقل عن 12 ولاية، وهي كولورادو وإلينوي وكنساس وكنتاكي وميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن، أبلغت عن 50 حالة وفاة.

وفيما سجلت مدينة بوفالو الواقعة شمال شرقي ولاية نيويورك أكبر عدد من الضحايا، حيث تساقط أكثر من متر من الثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت شرطة المدينة أنه تم العثور على القتلى “بالخارج وفي سيارات”.

وكانت حاكمة نيويورك كاثي هوشول قد وصفت الكارثة الطبيعية بأنها “العاصفة الأكثر تدميراً في تاريخ القصة الطويلة لبافالو”، وبحسب هوشول، لا يزال هناك 15 ألف شخص في المدينة وحولها دون كهرباء، وتأخرت أعمال الإصلاح حتى يوم الثلاثاء.

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أيضًا أنه تم إلغاء أكثر من 3100 رحلة جوية وتأجيل 7100 رحلة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع الإبلاغ عن وضع صعب بشكل خاص في ديترويت وشيكاغو ومينيابوليس ودنفر.