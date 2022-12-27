صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا، مساء اليوم الاثنين، وفقًا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه.

بدأت روسيا ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي، حيث نفذت الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

واليوم الاثنين، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه يوجد في أوكرانيا دون كهرباء حوالي 9 ملايين شخص.

العملية العسكرية الروسية الخاصة زيلينسكي: حوالي 9 ملايين شخص يعانون من انقطاع الكهرباء في أوكرانيا

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.