إعلام: مايك بنس يسجل رسميا كمرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة… ومستشاره يرد

سجل نائب الرئيس السابق، مايك بينس، رسميا اليوم الاثنين، كمرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في انتخابات عام 2024.

واشنطن – سبوتنيك. وبحسب صحيفة “واشنطن اكزاماينر”، أصبح بينس المرشح الجمهوري الثاني الذي يقدم أوراقه للمشاركة في السباق الرئاسي الذي سيجري بعد أقل من عامين.

وحدث ذلك بعد أن ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منذ شهر، لمنصب رئيس الدولة.

مستشار بنس ينفي ترشحه

بينما نفى ديفيد أومالي، مستشار نائب الرئيس السابق، تسجيل بنس لمنصب رئيس الولايات المتحدة في انتخابات عام 2024.

وكتب أومالي في تغريدة، “نائب الرئيس السابق مايك بنس لم يقدم [الوثائق] اليوم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية”.