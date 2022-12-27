مقتل عشرة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

قالت الحكومة، يوم الاثنين، إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر عندما انفجرت قنبلة على جانب طريق في حافلتهم بشرق بوركينا فاسو.

وقال الكولونيل هوبرت ياميوغو، في بيان، إن الحافلة الصغيرة كانت مسافرة بالقرب من قرية بوجوي بعد ظهر الأحد عندما اصطدمت بلغم.

وقال ياميوغو، إن المصابين نقلوا إلى المستشفى في فادا نجورما، البلدة الرئيسية في الشرق واختفى بقية ركاب الحافلة. تعيد الحكومة الأمن إلى المنطقة وتحاول تحديد مكان الركاب المفقودين.

جاء هجوم الأحد بعد يوم واحد من انفجار لغم آخر في الشرق بين قريتي أوغارو وماتياكوالي، مما أدى إلى إصابة خمسة جنود، وفقًا لتقرير للأمن الداخلي لمنظمات الإغاثة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

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اجتاحت أعمال العنف المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش (الإرهابيين المحظورين في روسيا) البلاد لأكثر من ست سنوات، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.