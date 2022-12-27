غوتيريش مستعد للتوسط بشأن عقد قمة سلام حول أوكرانيا إذا وافقت روسيا وبقية الأطراف

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استعداده للتوسط في قضية “قمة السلام” التي تدعو إليها أوكرانيا فقط، إذا وافقت جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا.

جاء ذلك حسبما صرح مكتب غوتيريش لوكالة “سبوتنيك”، في تعليقه على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.

وفي وقت سابق، قال كوليبا إن أوكرانيا ترغب في عقد “قمة سلام” بحلول نهاية فبراير/شباط العام المقبل، يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.

وقال المكتب، “كما قال الأمين العام عدة مرات في الماضي، لا يمكنه التوسط إلا إذا أرادت جميع الأطراف أن يتوسط”.

وفي ذات الصدد، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، إن روسيا لن تتبع أبدًا شروط الآخرين، بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة والمنطق الرزين.

الكرملين حول مقترح أوكرانيا للسلام: روسيا لا تتبع شروط أحد