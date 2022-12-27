هزة أرضية قوية تضرب سيناء المصرية ويشعر بها سكان القاهرة

ضرب هزة أرضية قوية، اليوم الثلاثاء، بلغت شدتها 5 درجات على مقياس ريختر، منطقة الطور بمحافظة جنوب سيناء المصرية.

وسجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، على بعد 26 كيلومترا جنوب غرب الطور، في (02:11:02 صباحا بالتوقيت المحلي 24:11 بتوقيت غرينتش).

وأشارت الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل إلى أن الهزة الأرضية كانت على عمق 9.61 كم، عند خط عرض (28.04 شمالا)، وخط طول(33.48 شرقا).

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ولفتت الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل، إلى أنه ورد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات، وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.